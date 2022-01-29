У Дніпрі прощаються з загиблими під час стрілянини на "Південмаші"

У Дніпрі, у Будинку культури "Машинобудівників", проходить церемонія прощання з п`ятьма загиблими під час стрілянини на "Південмаші". За підрахунками Суспільного зібралося близько двох сотень людей.

Для надання медичної допомоги родичам загиблих чергує бригада лікарів.

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Що відомо

У Дніпрі вранці 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.

Стрілянину влаштував 22-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, родом з Одеси. Його затримали о 9:30 у місті Підгородне Дніпропетровської області, він здався сам — попросив перехожу подзвонити в поліцію.

ДБР повідомило про підозру Рябчуку за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів).

П'ятеро поранених перебувають у різних лікарнях Дніпра. Найважчий стан у військовослужбовиці: вона втратила багато крові, зараз — на апараті ШВЛ. Всіх поранених прооперували.

Нацгвардієць охороняв завод "Південмаш" — за попередньою інформацією, до його поведінки раніше не було зауважень.

28 січня Кіровський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку, якого підозрюють у стрілянині на "Південмаші" – тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.

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