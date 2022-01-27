Стрілянина у Дніпрі: що відомо про нападника та про мотиви злочину

Нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який стріляв на заводі «Південмаш» та вбив п’ятьох людей, вручили підозру. Про це повідомив на брифінгу в Дніпровській облдержадміністрації командувач Національної гвардії України генерал-полковник Микола Балан.

20-річний військовослужбовець Артемій Рябчук з міста Ізмаїл, Одеської області. Проходив службу у Дніпрі. Під час видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців, після чого, озброєний, втік.

О 9.30 підозрюваного затримали на вулиці Крайній у місті Підгороднє.

Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії України, що призвела до трагедії на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі.

На своїй сторінці у Facebook народна депутатка Юлія Яцик повідомляє: мотивом розстрілу Нацгвардійців могла бути помста.

"Два місяці тому він попередив бійку між солдатами. Повідомив керівництву. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" та почали з нього знущатися. Він спеціально чекав 2 місяці, щоб отримати автомат та помститись. Про вчинене не шкодує", – написала Юлія Яцик.

Представники Державного бюро розслідувань повідомили Артемію Рябчуку про підозру в умисному вбивстві, дезертирстві та у викраденні зброї і боєприпасів. Йому загрожує від п’ятнадцяти років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

«Суд, скоріш за все, буде завтра", - повідомив речник ДБР, розташованого у місті Полтава, Олександр Білка.

Командувач Нацгвардії України генерал-полковник Микола Балан зазначив: близько 1 млн 800 тис грн виплатять родинам загиблих військових. Держава та Нацгвардія беруть на себе поховання.

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