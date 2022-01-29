Дві "червоні" та 16 "помаранчевих" областей. МОЗ оновило карантинне зонування

Станом на 29 січня у "червоній" зоні карантину перебувають Івано-Франківська та Рівненська області, у "помаранчевій" — 16 областей, Київ та ще сім регіонів — у "жовтій" зоні.

Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними відомства, станом на 28 січня рівень захворюваності на коронавірус в країні становив 709 на 100 тисяч населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тисяч осіб. Найвищий показник захворюваності зафіксований на Івано-Франківщині — 1 917 на 100 тисяч населення, у Сумській — 1 409, Тернопільській — 1 252 та Чернівецькій областях — 1 216 на 100 тисяч населення.

МОЗ України

Коефіцієнт виявлення випадків інфікування 28 січня був перевищений у 15 областях – понад 20%, а рівень госпіталізацій — у дев'яти регіонах при визначеному індикаторі 60 на 100 тисяч населення. Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.

Напередодні, 28 січня, члени державної комісії ТЕБ і НС вирішили відтермінувати запровадження "червоної" зони карантину на Львівщині. Проте, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, Чернівецька область може потрапити у "червону" зону.

Що відомо

За даними МОЗ, станом на ранок 29 січня в Україні підтвердили 37 351 новий випадок захворювання на коронавірус.

Найближчими тижнями в Україні очікується зростання кількості випадків COVID-19. За прогнозами Національної академії наук, протягом доби медики виявлятимуть до 40 тисяч нових хворих.

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу.

Речниця "Слуги народу" повідомила, що серед народних депутатів партії виявлено 23 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, що є найбільшим показником за весь час пандемії.

Голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що попри високий рівень захворюваності на COVID-19 в Україні, потреба запроваджувати жорсткий поки що відсутня.

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