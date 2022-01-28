Буковина має ризик переходу до "червоної" зони — міністр Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Чернівецька область може потрапити у "червону" зону.

Про це він сказав 28 січня під час засідання у парламенті.

За його словами, в Україні впродовж двох тижнів збільшується кількість позитивних тестів на коронавірус. Найбільше — у регіонах з низьким охопленням вакцинації.

"Найвищий ризик швидкого переходу до "червоного рівня" карантину у Буковини, Закарпаття, Волині та Львівської, Сумської, Вінницької областей", — сказав Ляшко.

За оцінками міністерства, у найближчі тижні Україна матиме пікові показники захворюваності. За добу фіксуватимуть від 40 до 60 тисяч випадків COVID-19. Ляшко сказав, що попри збільшення захворюваності, шпиталізація росте менше. Також очікують нижчу смертність.

Що відомо

Загалом в області виявили 130 611 випадків інфікування коронавірусом, 117 113 людей одужали, а 3 107 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

Станом на 25 січня в області першою дозою щепили 290 543 людини, що складає 32,29% населення області. Другою дозою імунізували 277 340 людини, додатковою – 81, бустерною – 4338.

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