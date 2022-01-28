Питання про запровадження "червоної" зони карантину на Львівщині відтермінували. Таке рішення у п'ятницю, 28 січня, ухвалили члени державної комісії ТЕБ і НС. Питання мають розглянути через тиждень.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

"Упродовж цих семи днів будемо спостерігати за показниками захворюваності та госпіталізацій. Через тиждень відбудеться наступне засідання державної комісії ТЕБ і НС. Рішення про запровадження на Львівщині "червоної" зони приймуть, якщо епідситуація в області погіршиться", — розповів Орест Чемерис.

Також сьогодні на брифінгу щодо епідситуації директор департаменту охорони здоров’я зазначив, що кількість викликів та виїздів бригад екстреної медичної допомоги щоденно збільшується. За останній тиждень кількість виїздів збільшилася майже вдвічі — зі 100-110 викликів на день до 180 та більше.

У Львівській області понад 180 дітей із діагнозом "коронавірус" залишаються у стаціонарах.

На сайті Міністерства охорони здоров’я повідомляють, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки визначається, коли впродовж трьох днів поспіль спостерігатимуться дві та більше таких ознак:

завантаженість в області ліжок з киснем більша ніж на 65%;

кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менша ніж 300;

кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення — понад 60;

коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген — понад 20%;

зростання кількості госпіталізацій за сім днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом — більш ніж на 50%.

Згідно із показниками визначення рівня епідемічної безпеки, що розміщена на сайті Міністерства охорони здоров'я, станом на 28 січня на Львівщині:

коефіцієнт виявлення випадків інфікування складає 23,5% за норми не більше 20%;

рівень госпіталізацій на 100 тис. населення – 57,8% за норми не більш ніж 60%;

ріст госпіталізацій становить 52,2% за норми не більше 50%.

Що відомо

На ранок 28 січня на Львівщині зареєстрували 2793 нові випадки інфікування коронавірусом. За добу 125 людей одужали, 10 – померли. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації. У Львові зросли черги на ПЛР-тестування. Люди, які отримали скерування від сімейного лікаря, вимушені тривалий час чекати на вулиці, аби потрапити до поліклініки.

З 26 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалила обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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