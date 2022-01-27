Серед народних депутатів партії "Слуга народу" виявлено 23 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 — це найбільший показник за весь час пандемії.

Про це повідомила речниця "Слуги народу" У Telegram.

"Станом на ранок 27 січня у фракції "Слуга Народу" COVID-19 виявлено ще у 6 народних депутатів. В підсумку, станом на зараз хворіє 23 депутати. Це найвищий показник у фракції за весь період пандемії", — ідеться у повідомленні.

Як відомо, 26 січня було зафіксовано 17 випадків захворювання на коронавірус серед "слуг".

Прессекретар також зазначила, що у випадку зміни календарного плану Верховної ради народні депутати від "Слуги Народу" продовжать працювати. Нині усі керівники фракцій підтримують ідею його зміни.

"Представники нашої фракції планують зосередитися над роботою в комітетах, на округах, у робочих групах, займатися підготовкою законопроектів, долучатися до інших форматів взаємодії в дистанційному режимі. А в разі потреби – зможуть оперативно зібратися на пленарне засідання", — додала Палійчук.

Раніше депутатка партії "Голос" Кіра Рудик повідомила, що Верховна рада може найближчим часом перейти на дистанційну роботу в комітетах через велику захворюваність серед народних депутатів та працівників парламенту.

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