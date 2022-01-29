У Харкові пройшли навчання бійців тероборони — фоторепортаж

Бійці тероборони Харкова проходять навчання на базі 113 бригади територіальної оборони області.
29 січня у бригаді проводять стрілецький день, щотижневі навчання для резервістів за контрактом, розповів головний старшина 113 бригади територіальної оборони Харківської області Михайло Соколов.
На занятті бійці ознайомлюються, як вправлятися зі зброєю, відпрацьовують групові та індивідуальні переміщення зі зброєю, мінно-вибухову підготовку та медицину.
Нині у бригаді тероборони налічується 400 кадрових військових, сюди ж на облік записуються резервісти за контрактом.
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"У порівняння з груднем у рази збільшилося охочих обороняти своє місто. Сьогодні на навчанні розраховували на людей 40-50, а прийшло набагато більше і досі прибувають", — говорить Соколов.
Серед резервістів — люди різних процесій.
"Як фізики-ядерники, так і студенти. Продавці магазинів, бізнесмени. Люди, які мають дуже великий достаток, приходять і навчаються", — каже Соколов.
На заняття також приходять рекрутиПервинне звання для військовослужбовців рядового складу. Це звання вони отримуватимуть після успішного завершення курсу базової загальновійськової підготовки у відповідних центрах та школах і після прийняття Присяги. Джерело: www.zsu.gov.ua. Такі стрілецькі дні тероборона проводить раз на тиждень, проте зараз будуть частіше, говорить головний старшина.
"Усі резервісти за контрактом отримали форму і доотримують її. Рекрути приходять зі своєю формою, але якщо підписують контракт — отримують усю амуніцію. На "Час Ч"Термін у військовій справі, яким позначається час початку військової операції. отримують зброю", — говорить Соколов.
20-річний Родіон Шишкін — рекрут. Він працює у сфері IT та заочно навчається на другому курсі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. З навичок — уроки "Захисту Вітчизни" у школі. 29 січня прийшов на перше заняття до тероборони.
"Це перші навчання, підійшов з метою бути готовим, якщо Росія буде нападати на Харківщину. Варіантів немає, посидів подумав: або бігти, або робити супротив. Вирішив, що буде супротив", — каже хлопець.
Що відомо
- Як в регіонах розгортають сили тероборони.
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