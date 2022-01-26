Жителям Харківщини нагадали про роботу системи оповіщення населення

У випадку надзвичайної ситуації харків'яни та жителі області почують сирени — сигнал "Увага всім!".

"Сигнал транслюється на частоті 106,1 FM ("Суспільне") та телеканалі "Суспільне Харків". У повідомленні будуть викладені інструкції та порядок дій для населення", — нагадали 26 січня у Харківській міськраді.

За інформацією мерії, у випадку надзвичайної ситуації жителі міста також отримають екстрену SMS-розсилку від мобільних операторів.

До системи оповіщення входять сирени, які розташовані на території Харкова, міст районного та обласного значення, розповів Суспільному заступник директора Департаменту цивільного захисту Володимир Щітов. За його словами, у Харкові таких — понад 100, ще понад 50 — в області.

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"Основна система передачі — по радіоточках. У випадку надзвичайних ситуацій чи ще чогось, ми передаватимемо інформацію, що сталося те, сталося там, треба евакуюватися, треба пересуватися до укриття, треба взяти речі чи виконати певні дії: закритися вдома, зачинити двері, вікна і не виходити", — каже Щітов.

За інформацією заступника директора Департаменту, міська влада розробила проєкт нової системи оповіщення населення, який планують впроваджувати наступного року.

"Потім вона буде підключена до обласної системи оповіщення. На сьогодні, згідно з постановою Кабінету міністрів, стоїть завдання, що всі ОТГ повинні так само створити свої місцеві системи оповіщення і підключитися до обласної", — зазначив Щітов.

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