У Харкові громадськість зібрала штаб оборони регіону: про що говорили

Військові, громадські діячі, депутати та волонтери 25 січня провели зустріч штабу оборони Харківщини, який створили торік як реакцію на загрози з боку Російської Федерації.

"Мета нашого зібрання полягає в розробці алгоритму дій на випадок ескалації зі сторони РФ та робота з цивільним населенням. Харків'яни та жителі області мають бути проінформованими щодо реалізації будь-якого сценарію", — повідомив голова Громадської ради при обладміністрації та лідер харківського осередку партії "Національний корпус" Костянтин Немічев.

За його словами, на зборах обговорили плани щодо мобілізації населення, пересування людей, зв'язку в умовах бойових дій, роботу пунктів збору добровольців, евакуації та залучення добровольців до батальйонів територіальної оборони.

На збори прийшли заступник голови обладміністрації Роман Семенуха, колишній голова обладміністрації Ігор Балута, депутати міської ради Дмитро Булах та Ігор Черняк, головний старшина 113 бригади територіальної оборони Михайло Сокол, співкоординатор харківського Євромайдану і намету "Все для перемоги" Борис Редін та інші.

Штаб планує провести марш єдності "для підняття патріотичного духу". Коли саме, ще не визначили.

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