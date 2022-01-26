Харківська облрада планує спрямувати 1 млн грн на захист кордону

На черговій сесії Харківської облради депутати розглянуть зміни до Програми забезпечення публічної безпеки на 2021-2022 рр. та виділення додаткових коштів прикордонникам.
"У планах — спрямувати 1 млн грн на потреби 4-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України", — йдеться у повідомленні Харківської обладміністрації.
Наступна сесія облради планується 24 лютого.
"Будемо розглядати питання про виділення коштів на фінансування програм (як чинних в минулих роках, так і нових), спрямованих на зміцнення територіальної оборони й обороноздатності військових частин, формувань служб Нацполіції, патрульної поліції тощо", — повідомляла 24 січня голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко.
Що відомо
- 24 січня начальник УСБУ Харківщини заявив, що силовий блок регіону "як ніколи за останні вісім років готовий до виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій". Прикордонники називають ситуацію на кордоні з РФ на Харківщині стабільною та контрольованою.
- У Харкові громадськість зібрала штаб оборони регіону: про що говорили.
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