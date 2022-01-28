США сприятимуть енергонезалежності Євросоюзу на випадок агресії Росії — заява

Сполучені Штати допоможуть країнам Європейського Союзу диверсифікувати постачання енергоносіїв на випадок агресії Росії проти України.

Про це йдеться у спільній заяві президентів США і Європейської комісії щодо двосторонньої взаємодії з питань енергетичної безпеки.

"Сполучені Штати та ЄС спільно працюють над продовженням, достатнім і своєчасним постачанням природного газу до ЄС з різних джерел по всьому світу, щоб уникнути збоїв у постачанні, включаючи із тими, які можуть виникнути в результаті вторгнення Росії в Україну", — зазначається у її тексті.

Як наголошують автори заяви, наразі США вже є найбільшим постачальником скрапленого газу до Євросоюзу.

"Ми співпрацюємо з урядами та операторами ринку щодо поставок додаткових обсягів природного газу до Європи з різних джерел по всьому світу. СПГ у короткостроковій перспективі може підвищити безпеку постачання, а ми продовжуємо забезпечувати перехід до чистих нульових викидів", — йдеться у документі.

При цьому у заяві також зазначається, що США та ЄС поділяють мету забезпечення енергетичної безпеки України та поступальну інтеграцію України з ринками газу та електроенергії Євросоюзу.

Що відомо

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс.

Європейський центробанк закликав європейські банки розробити план дій на випадок запровадження санкції проти Росії, зокрема відключення від системи Swift.

У разі початку агресії Росії щодо України, газопровід "Північний потік-2" не зможе почати працювати, заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у разі, якщо Росія наважиться на збройну агресію проти України, країни Заходу зможуть відповісти їй політичними та фінансовими санкціями

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Стан здоров’я і довідка про несудимість. Як в Україні розгортаються сили територіальної оборони

На розміщення сил територіальної оборони необхідно 2,7 млрд гривень — Резніков

Рада звернулася по допомогу ООН та урядів іноземних держав через агресію Росії

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу