США сприятимуть енергонезалежності Євросоюзу на випадок агресії Росії — заява

Сполучені Штати допоможуть країнам Європейського Союзу диверсифікувати постачання енергоносіїв на випадок агресії Росії проти України.
Про це йдеться у спільній заяві президентів США і Європейської комісії щодо двосторонньої взаємодії з питань енергетичної безпеки.
"Сполучені Штати та ЄС спільно працюють над продовженням, достатнім і своєчасним постачанням природного газу до ЄС з різних джерел по всьому світу, щоб уникнути збоїв у постачанні, включаючи із тими, які можуть виникнути в результаті вторгнення Росії в Україну", — зазначається у її тексті.
Як наголошують автори заяви, наразі США вже є найбільшим постачальником скрапленого газу до Євросоюзу.
"Ми співпрацюємо з урядами та операторами ринку щодо поставок додаткових обсягів природного газу до Європи з різних джерел по всьому світу. СПГ у короткостроковій перспективі може підвищити безпеку постачання, а ми продовжуємо забезпечувати перехід до чистих нульових викидів", — йдеться у документі.
При цьому у заяві також зазначається, що США та ЄС поділяють мету забезпечення енергетичної безпеки України та поступальну інтеграцію України з ринками газу та електроенергії Євросоюзу.
Що відомо
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
- Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс.
- Європейський центробанк закликав європейські банки розробити план дій на випадок запровадження санкції проти Росії, зокрема відключення від системи Swift.
- У разі початку агресії Росії щодо України, газопровід "Північний потік-2" не зможе почати працювати, заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.
- В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у разі, якщо Росія наважиться на збройну агресію проти України, країни Заходу зможуть відповісти їй політичними та фінансовими санкціями
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