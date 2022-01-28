Станом на 28 січня на російсько-українському кордоні не спостерігається явищ та дій, які б помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесні 2021 року перед Великоднем.

Про це під час доповіді у парламенті про ситуацію на кордоні розповів міністр оборони Олексій Резніков.

"Що кардинально відрізняється — це інтенсивність гібридних заходів, у першу чергу — інформаційних. А також вплив цих заходів на макроекономічну ситуацію", — заявив міністр.

Він також пояснив, що відмінність у цифрах щодо концентрації російських військ, які інколи лунають у публічному просторі, зокрема в міжнародних ЗМІ "пов'язано з відстанню та трактуванням цієї відстані".

"Хтось показує цифри щодо присутності російських військ на відстані 200 км від кордону, а хтось до 400 км. Ми використовуємо дані щодо зони до 200 км, тому що вони більш точно відображають тенденцію", — розповів Резніков.

Міністр наголосив, що наразі в Росії почався зимовий навчальний період і війська пересуваються по всій території країни, "інформацію про це спеціально поширюють і це — засіб тиску".

"На початку грудня ми спостерігали за 41 батальйонно-тактичною групою та іншими підрозділами російської армії, які нараховували 94 000 осіб. За авіаційною та морською компонентою — це було близько 110 000. Зараз ми спостерігаємо за частинами, які нараховують близько 112 000 осіб, а з морською та авіаційною компонентою — 130 000 осіб. У квітні минулого року бойовий компонент, який стягувала Росія — складав 126 000. Отже, кількість тоді і зараз співмірна. Не співмірна реакція. Також зазначу, що Росія стягнула на 300 танків більше, чим навесні. Але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є у наших військових — це і "Стугна" і "Корсар" і "Джавеліни" і "Інлав - на порядок більша, ніж кількість потенційних мішеней", — розповів очільник Міноборони.

Щодо Білорусі, міністр зазначив, що наразі немає жодних спроб атакувати Україну мігрантами, чи іншими подібними загрозами.

"Що стосується російських військ, що прибувають на навчання до Білорусі. За своїм складом вони наразі більше схожі на окупаційний контингент, ніж на ударну групу. І представляють більшу загрозу Мінську, ніж Україні. Підкреслюю, що жодних загроз Білорусі з боку України — не існує в принципі", — наголосив він.

Резніков також зазначив, що будь-які силові дії щодо Білорусі суперечать інтересам України. Окрім того, він назвав "нонсенсом" звинувачення України в підготовці збройних провокацій на Донбасі.

"Ми послідовно зміцнюємо нашу оборону І це правда. Проте ми чітко дотримуємось зобов'язань і розглядаємо сценарій політико-дипломатичного врегулювання, як базового. Останнім часом ми спостерігали зменшення провокацій російських окупаційних сил в ОРДЛО", — повідомив міністр.

Що відомо

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У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що для Росії "неприйнятною" є навіть думка про війну з Україною, і РФ "ні на кого нападати не збирається".

Канада планує розширити свою військову навчальну місію в Україні Unifier та надати країні нелетальне озброєння.

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