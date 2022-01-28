На Донеччині та Луганщині COVID-19 підтвердили у 1940 людей

Протягом 27 січня COVID-19 підтвердили у 1383 жителів Донеччини та у 557 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 7 людей, на Луганщині – 3.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
Минулої доби від коронавірусу одужали 118 хворих на Донеччині та 56 хворих на Луганщині.
27 січня щеплення від COVID-19 отримали 3469 жителів Донеччини, з них першу дозу – 1425. На Луганщині вакцинувались 1549 людей, першу дозу отримали 463 людей.
Станом на ранок 28 січня Україні підтвердили 34 408 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих – 5 341 дітей та 808 медичних працівників.
Що відомо
- Протягом 7 січня COVID-19 підтвердили у 36 жителів Донеччини та у 9 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли двоє людей.
- Протягом 6 січня на Донеччині вакцинували першою дозою 1 184 людини, другу дозу отримали – 3 205. На Луганщині першою дозою вакцинували 299, другою – 1251.
- За даними МОЗ, станом на 7 січня 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, повний курс вакцинації (отримали дві дози вакцини) пройшли 44,9% громадян.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- МОЗ України погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.
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