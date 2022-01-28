На Донеччині та Луганщині COVID-19 підтвердили у 1940 людей

Протягом 27 січня COVID-19 підтвердили у 1383 жителів Донеччини та у 557 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 7 людей, на Луганщині – 3.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Минулої доби від коронавірусу одужали 118 хворих на Донеччині та 56 хворих на Луганщині.

27 січня щеплення від COVID-19 отримали 3469 жителів Донеччини, з них першу дозу – 1425. На Луганщині вакцинувались 1549 людей, першу дозу отримали 463 людей.

Станом на ранок 28 січня Україні підтвердили 34 408 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих – 5 341 дітей та 808 медичних працівників.

Що відомо

Протягом 7 січня COVID-19 підтвердили у 36 жителів Донеччини та у 9 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли двоє людей.

Протягом 6 січня на Донеччині вакцинували першою дозою 1 184 людини, другу дозу отримали – 3 205. На Луганщині першою дозою вакцинували 299, другою – 1251.

За даними МОЗ, станом на 7 січня 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, повний курс вакцинації (отримали дві дози вакцини) пройшли 44,9% громадян.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ України погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.

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