Майже 45% українців повністю щеплені від COVID-19 — МОЗ

Станом на 7 січня вже 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, повний курс вакцинації (отримали дві дози вакцини) пройшли 44,9% громадян.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, за добу 6 січня в країні 71 841 людину щеплено проти коронавірусу. Одну дозу отримали 21 997 людей, другу дозу – 44 836 людей, додаткову дозу – 388 людей, бустерну дозу – 4 620 людей. За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу щепились 14 800 318 українців, з них одну дозу отримали 14 800 316 людей, дві дози – 13 950 698 людей, додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом в країні проведено 28 773 017 щеплень.

"Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця 2021 року має становити 40%", – додали у міністерстві.

Що відомо

Станом на ранок 7 січня Україні підтвердили 7 177 нових випадків захворювання на коронавірус. Лідерами за кількістю хворих є Київ, а також Вінницька та Волинська області.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

Станом на 5 січня COVID-сертифікат у додатку "Дія", який видається після вакцинації проти коронавірусу, негативного ПЛР-тесту або одужання від COVID-19, визнають у 60 державах світу.

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