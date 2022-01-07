На Донеччині та Луганщині за добу від COVID-19 вакцинували майже 6 тисяч людей

Протягом 6 січня на Донеччині вакцинували першою дозою 1 184 людини, другу дозу отримали – 3 205. На Луганщині першою дозою вакцинували 299, другою – 1251. Про це повідомляє сайт вакцинації від COVID-19.

Загалом в Донецькій області 2 дози щеплення мають 561 603 людей, першою дозою вакциновані 619 771 людей. У Луганській області 2 дози щеплення мають 253 068 людини, першою дозою вакциновані 264 369.

У Донецькій області за добу коронавірус виявили у ще 218 хворих. У Луганській області за добу COVID-19 підтвердили ще у 87 хворих.

Станом на 7 січня від початку пандемії в Донецькій області COVID-19 підтверджено 168 917 хворого, з них 161 046 одужали, 5 171 померла з них за добу – 7. У Луганській області коронавірус підтверджено 60 143 хворих, з них 56 862 одужали, 2222 померло з них за добу – 4.

Протягом останньої доби в Україні коронавірус підтвердили у 7 177 хворих(з них дітей – 364, медпрацівників – 203).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Читайте також: "Те, що лякає людей і те, що їх насправді вбиває — це різні речі". Імунолог про вакцинацію і тромбоз

Що відомо

Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що пандемія COVID-19 не завершиться принаймні до середини 2022 року

МОЗ розповіло про те, якими можуть побічні ефекти вакцинації проти COVID-19 і в яких випадках слід звертатися за допомогою лікаря.

З питаннями щодо охорони здоров'я можна звертатись за телефонами:

- "гаряча лінія" Міністерства охорони здоров'я - 0 800 505 201

- "гаряча лінія" Донецької облдержадміністрації - 0 800 408 91

- "гаряча лінія" Луганської облдержадміністрації - 0800 505 107

Читайте також: "Коли здоровий глузд перемагає". Керівник театру розповів, чому вакцинувався від COVID-19

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber