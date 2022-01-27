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Окупанти обстріляли безпілотник Місії — ОБСЄ
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Окупанти обстріляли безпілотник Місії — ОБСЄ

Ганна Железняк
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Окупанти обстріляли безпілотник Місії — ОБСЄ Фото: ОБСЄ

Окупанти обстріляли безпілотник Місії на Донбасі. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 26 січня.

"Неподалік підконтрольного урядові Пищевика Донецької області було відкрито вогонь зі стрілецької зброї, за оцінкою, у напрямку БПЛА СММ малого радіуса дії. Про політ якого повідомлялося заздалегідь, команда СММ чула 8 черг", — йдеться у звіті.

У Місії додали, що члени патрулів Місії і далі стикалися з обмеженнями свободи пересування. БПЛА Місії знову неодноразово зазнавали впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, внаслідок ймовірного глушіння).

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