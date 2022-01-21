На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей патруль СММ зафіксував ще понад 100 одиниць військової техніки, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ.
"Додатково виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 101 одиницю військової техніки збройних формувань РФ з порушенням Мінських домовленостей", — йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що в зоні дій так званої "ДНР" додатково зафіксовано 13 одиниць техніки: танки та ББМ. А в зоні дій так званої "ЛНР", зафіксовано 88 одиниць техніки: міномети, танки, самохідні гаубиці, самохідні гаубиці.
За даними генерального штабу ЗСУ, що в районі озброєний представник НЗФ не пропустив патруль СММ на схід в районі Корсуня.
Читайте також
- Бойовики проводять збори з командирами рот, батарей та коригувальниками — розвідка
- Військові РФ почали масштабну перевірку військ в ОРДЛО
- Окупанти в ОРДЛО проводять збори резервістів — розвідка