На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей патруль СММ зафіксував ще понад 100 одиниць військової техніки, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ.

"Додатково виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 101 одиницю військової техніки збройних формувань РФ з порушенням Мінських домовленостей", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що в зоні дій так званої "ДНР" додатково зафіксовано 13 одиниць техніки: танки та ББМ. А в зоні дій так званої "ЛНР", зафіксовано 88 одиниць техніки: міномети, танки, самохідні гаубиці, самохідні гаубиці.

За даними генерального штабу ЗСУ, що в районі озброєний представник НЗФ не пропустив патруль СММ на схід в районі Корсуня.

Фото: ЗСУ Порушення положень Мінських домовленостей, фото: ЗСУ

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