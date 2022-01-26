Голова руху "SaveФОП" Доротич: Мені інкримінують організацію масових заворушень

Голова Руху #SaveФОП Сергій Доротич заявив, що поліція інкримінує йому організацію масових заворушень через сутички мітингарів із силовиками, що трапилися під будівлею Верховної Ради 25 січня. Він заявив, що під час мітингу помер один з активістів — в поліції цю інформацію спростували.

Про це він повідомив Суспільному під час другого дня акції підприємців.

"Як чекаю затримання з хвилини на хвилину, про це мене попередили адвокати. За останньою інформацією від дружніх правоохоронців, що на мене зареєстровано ЄРДР за статтею 294 частина 1 (карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років — ред.) організація масових заворушень", — повідомив Доротич.

Голова руху підприємців заявив, що йому хочуть перекваліфікувати статтю, яка передбачає відповідальність за начебто гибель людини під час зворушень.

"Хочуть перекваліфікувати на частину 2 — від 7 до 15 років. Хочуть вчорашнього загиблого повісити на мене. Поліція чекає експертизи — від чого помер цей учасник акції. Результати експертизи можуть бути спотворені, хоча у нас є відео як цього хлопця особи в формі б’ють ногами по голові — у нього вчора була величезна гематома на голові", — розповів чоловік.

За інформацією його адвоката після перекваліфікації статті проти нього буде застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Це створено для того, щоб залякати протест ФОПів, який не контролюється ніким. Ми самі утримуємо себе, боремося за свою можливість працювати в Україні", — пояснив Сергій Доротич.

У поліції заявили, що інформація щодо смерті одного з учасників акції у центрі Києва не відповідає дійсності.

"Ця інформація не відповідає дійсності і спростована після перегляду камер відеонагляду. Чоловіку, який втратив свідомість, представники поліції та Національної гвардії надали першу медичну допомогу, після чого він із товаришем самостійно залишив місце проведення акції", — ідеться у повідомленні.

Що відомо

З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

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