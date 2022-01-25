Тест на COVID варто робити за будь-яких ознак ГРВІ – МОЗ

Симптоми коронавірусу можуть бути різними і багато з них збігаються з симптомами ГРВІ. А тому у випадку появи перших ознак захворювання необхідно зробити тест на коронавірус.

Такі рекомендації на своєму офіційному сайті розмістило Міністерство охорони здоров’я.

"До прикладу, симптомами коронавірусу, зокрема і нового штаму «Омікрон», може бути нежить, втома, головний біль, чхання, біль у горлі, кашель, лихоманка чи хриплий голос", – сказано в повідомленні.

Таким чином, симптоми коронавірусу можуть нічим не відрізнятися від симптомів звичайної застуди.

Наразі безоплатному тестуванню на COVID-19 підлягають не лише пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну хворобу.

Затверджені Міністерством охорони здоров’ям стандарти передбачають, що лікар обов’язково має призначати ПЛР-тестування на COVID-19 наступним категоріям:

особам із підозрою на COVID-19;

особам з ознаками інших ГРВІ;

особам з ознаками вірусної пневмонії;

пацієнтам з позагоспітальною пневмонією;

контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19;

Для перших трьох категорій ПЛР-тест призначають, якщо не проводився експрес-тест на коронавірус. Якщо ж експрес-тест виявився позитивним, то підтвердження методом ПЛР не є обов’язковим. Сімейний лікар також зобов’язаний направити на безоплатне тестування. У випадку відмови сімейного лікаря надати таке направлення, слід звернутися за телефоном гарячої лінії МОЗ 0-800-60-20-19.

Крім цього, МОЗ нагадує, що у випадку появи будь-яких симптомів ГРВІ, слід звернутися по консультацію сімейного лікаря.

Що відомо

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу. Водночас за висновками фахівців ризик померти від нового виду менший у тричі.

За добу 24 січня в Україні виявили 19 118 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 594). Летальних випадків – 161. За добу 69 546 людей вакцинувалися проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, бустерну дозу – 17 084 людини.

Люди, які зробили бустерне щеплення проти коронавірусної хвороби, отримають 500 гривень у межах урядової програми "єПідтримка". Про це у зверненні 24 січня заявив президент Володимир Зеленський.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

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