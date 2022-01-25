Тест на COVID варто робити за будь-яких ознак ГРВІ – МОЗ

Симптоми коронавірусу можуть бути різними і багато з них збігаються з симптомами ГРВІ. А тому у випадку появи перших ознак захворювання необхідно зробити тест на коронавірус.
Такі рекомендації на своєму офіційному сайті розмістило Міністерство охорони здоров’я.
"До прикладу, симптомами коронавірусу, зокрема і нового штаму «Омікрон», може бути нежить, втома, головний біль, чхання, біль у горлі, кашель, лихоманка чи хриплий голос", – сказано в повідомленні.
Таким чином, симптоми коронавірусу можуть нічим не відрізнятися від симптомів звичайної застуди.
Наразі безоплатному тестуванню на COVID-19 підлягають не лише пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну хворобу.
Затверджені Міністерством охорони здоров’ям стандарти передбачають, що лікар обов’язково має призначати ПЛР-тестування на COVID-19 наступним категоріям:
- особам із підозрою на COVID-19;
- особам з ознаками інших ГРВІ;
- особам з ознаками вірусної пневмонії;
- пацієнтам з позагоспітальною пневмонією;
- контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19;
Для перших трьох категорій ПЛР-тест призначають, якщо не проводився експрес-тест на коронавірус. Якщо ж експрес-тест виявився позитивним, то підтвердження методом ПЛР не є обов’язковим. Сімейний лікар також зобов’язаний направити на безоплатне тестування. У випадку відмови сімейного лікаря надати таке направлення, слід звернутися за телефоном гарячої лінії МОЗ 0-800-60-20-19.
Крім цього, МОЗ нагадує, що у випадку появи будь-яких симптомів ГРВІ, слід звернутися по консультацію сімейного лікаря.
Що відомо
- Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу. Водночас за висновками фахівців ризик померти від нового виду менший у тричі.
- За добу 24 січня в Україні виявили 19 118 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 594). Летальних випадків – 161. За добу 69 546 людей вакцинувалися проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, бустерну дозу – 17 084 людини.
- Люди, які зробили бустерне щеплення проти коронавірусної хвороби, отримають 500 гривень у межах урядової програми "єПідтримка". Про це у зверненні 24 січня заявив президент Володимир Зеленський.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
- Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
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