Чим схожі "Омікрон" та грип: пояснює львівський лікар

"Омікрон" та вірус грипу — респіраторні захворювання, тобто вони передаються повітряно-крапельним шляхом. Як відрізнити грип від "Омікрону" розповів медичний директор 8-ї лікарні 1 ТМО Львова Максим Павлов.

"Серед основних симптомів "Омікрону" є нежить, який також притаманний грипу. Також — головний біль, швидка втома, лихоманка і роздратованість у горловій ділянці, так званий горловий кашель. Приблизно у третини пацієнтів спостерігається втрата нюху та смаку. Єдиним достовірним підтвердженням є метод ПЛР", — каже Максим Павлов.

За його словами, "Омікрон" належить до родини коронавірусних і має ускладнення, які характерні для них. Це тромбози різних ділянок, тяжкі фібрози легень.

"Серед даних, які потрапляють до нас, відомо, що контагіозність (заразність, — ред.) "Омікрону" є вищою. Проте рівень госпіталізації і смертності є нижчим. Про це свідчить статистика в Україні та в інших європейських країнах", — каже Максим Павлов.

За його словами, гіпотетично залишається ймовірність, що людина може заразитися одразу двома вірусами.

Що відомо

Станом на понеділок, 24 січня, Львівщина лише за одним показником не потрапляє до "червоної" зони карантину. Про це повідомила директорка Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко. За її словами, у області одночасно циркулюють штами "Дельта" та "Омікрон".

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

Як повідомили у пресслужбі Львівської ОДА, у помаранчевій зоні, діятимуть обмеження жовтої зони, однак з'являться додаткові правила: заповненість кінозалів не повинна перевищувати більше ніж 50% від загальної кількості місць; масові заходи мають організовуватись з розрахунку 4 м2 на одну людину, та 10 м2 — для відвідувачів спортзалів; у громадському транспорті загальна кількість стоячих пасажирів не має перевищувати 50%; у разі захворювання більше ніж 50% персоналу закладів освіти та/або учнів, навчання відбуватиметься дистанційно.

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