Чим схожі "Омікрон" та грип: пояснює львівський лікар

"Омікрон" та вірус грипу — респіраторні захворювання, тобто вони передаються повітряно-крапельним шляхом. Як відрізнити грип від "Омікрону" розповів медичний директор 8-ї лікарні 1 ТМО Львова Максим Павлов.
"Серед основних симптомів "Омікрону" є нежить, який також притаманний грипу. Також — головний біль, швидка втома, лихоманка і роздратованість у горловій ділянці, так званий горловий кашель. Приблизно у третини пацієнтів спостерігається втрата нюху та смаку. Єдиним достовірним підтвердженням є метод ПЛР", — каже Максим Павлов.
За його словами, "Омікрон" належить до родини коронавірусних і має ускладнення, які характерні для них. Це тромбози різних ділянок, тяжкі фібрози легень.
"Серед даних, які потрапляють до нас, відомо, що контагіозність (заразність, — ред.) "Омікрону" є вищою. Проте рівень госпіталізації і смертності є нижчим. Про це свідчить статистика в Україні та в інших європейських країнах", — каже Максим Павлов.
За його словами, гіпотетично залишається ймовірність, що людина може заразитися одразу двома вірусами.
Що відомо
- Станом на понеділок, 24 січня, Львівщина лише за одним показником не потрапляє до "червоної" зони карантину. Про це повідомила директорка Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко. За її словами, у області одночасно циркулюють штами "Дельта" та "Омікрон".
- Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.
- Як повідомили у пресслужбі Львівської ОДА, у помаранчевій зоні, діятимуть обмеження жовтої зони, однак з'являться додаткові правила: заповненість кінозалів не повинна перевищувати більше ніж 50% від загальної кількості місць; масові заходи мають організовуватись з розрахунку 4 м2 на одну людину, та 10 м2 — для відвідувачів спортзалів; у громадському транспорті загальна кількість стоячих пасажирів не має перевищувати 50%; у разі захворювання більше ніж 50% персоналу закладів освіти та/або учнів, навчання відбуватиметься дистанційно.
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