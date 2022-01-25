Австралія не братиме участі у військовій допомозі України, але підтримає її у сфері кібербезпеки. Про це в інтерв'ю ABC Radio розповіла міністерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн.

“Ми сказали, що не будемо брати участі – не будемо брати участі у військовій допомозі. Минулого тижня я розмовляла з міністром закордонних справ України в дуже конструктивному ключі, а ще у п’ятницю (21 січня — ред.) ввечері за нашим часом мала розмову з послом Австралії в Києві”, — розповіла посадовиця.

Вона також додала, що Австралія попросила своїх фахівців із питань кібернетики та критичних технологій обговорити можливі шляхи допомоги Австралії українському уряду в кіберконтексті.

“На Україну вже відбулися значні кібератаки, які, як вважають, надходять із потенційно російських джерел. Це виклик, з яким вони мають справу протягом певного часу”, — сказала Пейн.

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