Австралія не братиме участі у військовій допомозі України, але підтримає її у сфері кібербезпеки. Про це в інтерв'ю ABC Radio розповіла міністерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн.
“Ми сказали, що не будемо брати участі – не будемо брати участі у військовій допомозі. Минулого тижня я розмовляла з міністром закордонних справ України в дуже конструктивному ключі, а ще у п’ятницю (21 січня — ред.) ввечері за нашим часом мала розмову з послом Австралії в Києві”, — розповіла посадовиця.
Вона також додала, що Австралія попросила своїх фахівців із питань кібернетики та критичних технологій обговорити можливі шляхи допомоги Австралії українському уряду в кіберконтексті.
“На Україну вже відбулися значні кібератаки, які, як вважають, надходять із потенційно російських джерел. Це виклик, з яким вони мають справу протягом певного часу”, — сказала Пейн.
Що відомо
- Уряд Австралії проводить евакуацію сімей працівників дипломатичної місії в Києві. Австралія також закликає своїх громадян залишити Україну.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- 24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд (“санкціонований від’їзд”) державних службовців США та наказав виїхати членам родин (“обов’язковий від’їзд”) державних службовців США з посольства у Києві. Про це повідомляється на сайті Посольства США в Україні.
- Велика Британія оголосила про тимчасове скорочення персоналу посольства в Україні. Польща та Латвія наразі не планують евакуацію дипломатів з України.
- Німеччина стала четвертою країною, яка разом зі США, Великою Британією та Австралією, має намір вивезти з України частину співробітників своїх посольств та членів їхніх сімей. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
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