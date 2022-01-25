На Івано-Франківщині медики зафіксували 1 387 нових випадків COVID-19

За минулу добу на Прикарпатті медики зафіксували 1 387 нових випадків COVID-19. Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 694 жителів Івано-Франківського, 210 — Калуського, 112 — Косівського, 174 — Коломийського, 186 — Надвірнянського та 11 — Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 148 854 прикарпатців.

На Івано-Франківщині впродовж 24 січня медики зафіксували сім летальних випадків з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 203 людини.

Одужання від коронавірусу за добу медпрацівники підтвердили 556 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 124 368 жителів області.

За добу 24 січня в Україні медики зафіксували 19 118 нових випадків COVID-19 та 161 летальний.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Через запровадження "червоної" карантинної зони з 24 січня учні 5-11 класів Івано-Франківської територіальної громади вчитимуться дистанційно.

719 класів ліцеїв та гімназій Івано-Франківської громади перейшли на дистанційне навчання

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