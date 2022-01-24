719 класів у закладах загальної середньої освіти Івано-Франківської громади перейшли на дистанційне навчання через впровадження в області "червоної" карантинної зони. Про це кореспондентці Суспільного розповіла заступниця директора департаменту освіти і науки міськради Наталія Микула.

З її слів, станом на 24 січня на самоізоляції перебуває 66 класів територіальної громади. Також є навчальні заклади, у яких у початкових класах відсутні понад 50% учнів.

"У нас практично половина школярів не відвідують ліцей № 6 імені Ревчука, ліцей № 17, ліцей № 23, Братковецьку, Підлузьку та Каміннецьку гімназії, а також Угорницький ліцей. Тобто такі заклади, відповідно до постанов головного санітарного лікаря і Кабміну, можуть переходити на дистанційну форму здобуття освіти", — каже Наталія Микула.

Фото: Суспільне Карпати Заступниця директора департаменту освіти і науки міськради Наталія Микула

З 25 січня вчитимуться онлайн учні початкових класів Угорницького ліцею та ліцею № 1, розповідає заступниця директора департаменту освіти і науки міськради.

У дитячих садочках міської громади присутні лише 29% вихованців, каже Наталія Микула. Всього на самоізоляції перебуває 51 група. Найкритичніша ситуація із захворюваністю — у дошкільному закладі № 18 "Зернятко".

"Там станом на 24 січня на COVID-19 захворіли 18 педагогів-вихователів. П'ять груп у садочку перебувають на самоізоляції. Ми будемо моніторити ситуацію, і швидше за все у цьому садку призупиниться навчання, якщо педагогічна рада ухвалить рішення", — сказала Наталія Микула.

Фото: Суспільне Карпати

Призупинити навчання чи перейти на дистанційну форму, за її словами, можуть ті освітні заклади, де відсутні понад 50% учнів.

Донька Світлани Башак ходить у третій клас ліцею № 11. Жінка каже, що ставиться позитивно до того, що її дитина навчається очно, але щодо дистанційного навчання учнів старших класів ставиться неоднозначно.

"З одного боку — добре, звичайно, щоб не розповсюджувати інфекцію. А з іншого — діти багато втрачають, рівень знань настільки падає, що це — катастрофа. Тому краще, звичайно, вчитися очно", — розповідає Світлана Башак.

Фото: Суспільне Карпати Франківка Світлана Башак

Зоряна Кричун працює вчителькою англійської мови у ліцеї № 11. Її син навчається у початковій школі.

"Немає особливої різниці, чи він ходить до школи, чи вчиться вдома дистанційно. Він онлайн навчається точнісінько так само, як в школі за партою. Я працюю в цьому ліцеї. В мене зараз старші класи вчаться дистанційно, то особисто мені було б легше, якби син теж вчився онлайн. А зараз я проводжу свої уроки й біжу його забирати. Це — трошки тяжко", — сказала Зоряна Кричун.

Фото: Суспільне Карпати Вчителька англійської мови у ліцеї № 11 Зоряна Кричун

Заступниця директора ліцею № 11 Олена Шевчук розповідає, що така ситуація із захворюваністю на COVID-19 у навчальному закладі востаннє була у жовтні 2020 року. Зараз, каже, якби не дистанційне навчання, то з 21 класу старшої школи на самоізоляції було б чотири. Не краща ситуація, з її слів, й у початковій школі.

Фото: Суспільне Карпати Заступниця директора ліцею № 11 Олена Шевчук

"Прикро визнавати, але з 12 класів два перебувають на самоізоляції через випадки захворювання на COVID-19 в учнів. Також у нас — хворі два вчителі початкових класів. З цих 10 класів мали бути присутніми 307 учнів. А відсутніх — 113, тобто немає приблизно третини школярів", — сказала Олена Шевчук.

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Станом на 19 січня в Івано-Франківську у 60 дітей медики підтвердили захворювання на COVID-19. Це — 11% відсутніх у школах.

Якщо рівень захворюваності на COVID-19 та гострі респіраторні вірусні інфекції серед дошкільнят і школярів на Івано-Франківщині надалі зростатиме, навчально-виховний процес в області призупинять

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