Баскетбольний клуб "Говерла" переніс матчі Першої та Вищої ліг, які мали відбутися 23 січня в Івано-Франківському коледжі фізичного виховання. Про це кореспондентці Суспільного повідомив директор "Говерли" Андрій Дроздов.

За його словами, зустрічі скасували через хворих на COVID-19 гравців.

"У нас минулого тижня п’ятеро людей захворіли на коронавірус. Ми звернулися до Федерації, щоб перенести ігри", — каже Андрій Дроздов.

Зустріч франківської "Говерли" із "Львівською Політехнікою" перенесли на 8-9 лютого. Матчі Першої ліги відбудуться 1-2 лютого.

За словами Андрія Дроздова, гравцям вже краще. Вони розпочали індивідуальні тренування вдома. У вівторок-середу мають зробити повторний тест.

Наступного тижня баскетбольний клуб "Говерла" зіграє з командою "БІПА-Одеса".

Що відомо

Впродовж трьох днів поспіль на Прикарпатті медики фіксували найбільшу кількість нових випадків COVID-19 серед областей України.

З 24 січня Івано-Франківщина переходить у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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