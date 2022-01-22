Дитсадки Івано-Франківської громади у "червоній" карантинній зоні працюватимуть у звичному режимі. Таке рішення ухвалили 22 січня на позачерговому засіданні комісії ТЕБ і НС міськради.
Учні 1-4 класів вчитимуться очно, учні 5-11 класів — дистанційно. Щодо позашкільної освіти, діти також навчатимуться дистанційно. Директори професійно-технічних училищ самостійно обиратимуть форму навчання.
За словами директора департаменту освіти і науки міської ради Ігоря Максимчука, станом на 22 січня у закладах загальної середньої освіти Івано-Франківської громади на COVID-19 хворіє 391 працівник, це — 9,5% від загальної кількості.
"Ми спостерігали динаміку захворюваності та відвідуваність учнів закладів освіти впродовж цього тижня. На початку тижня в нас було 13% відсутніх, а станом на п'ятницю — 27%", — повідомив Ігор Максимчук.
З його слів, станом на 22 січня у школах та ліцеях громади хворіють 165 дітей, на самоізоляції перебувають 87 класів.
"У закладах дошкільної освіти показники хворих — менші. Там на COVID-19 хворіють дев'ятеро дітей та 51 працівник. На самоізоляції — 19 груп", — сказав Ігор Максимчук.
Також на комісії ТЕБ і НС рекомендували директорам навчальних закладів самостійно міняти форму навчання, якщо ростиме захворюваність серед учнів.
Що відомо
З 24 січня Івано-Франківщина переходить у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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