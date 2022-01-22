Після новорічно-різдвяних свят Івано-Франківщина першою серед областей потрапляє у "червону" карантинну зону. Головний санітарний лікар області Руслан Савчук в етері Українського радіо Карпати розповів, що спричинило високий ріст захворювання на COVID-19, чи готові лікарні до збільшення кількості госпіталізацій та що допоможе пережити нову хвилю коронавірусу.

Перші в Україні

Головний санітарний лікар області Руслан Савчук пов'язує спалах коронавірусної хвороби зі святкуванням новорічно-різдвяних свят.

"Під час усіх релігійних свят наші люди чітко дотримуються традицій. Ну і бачите, такі тісні контакти під час святкувань, які були масовими в період новорічно-різдвяних свят, якраз і дали нам такі високі показники захворювання на коронавірус. 12-13 січня ми мали значне зростання за кількістю інфікованих. У 2021 році ми думали, що піковий показник — 1 500 хворих у день на COVID-19 — буде найбільшим. Помилялися. 2 777 — це нова рекордна цифра для нашої області", — каже Руслан Савчук.

Летальність і COVID-19

З його слів, на Івано-Франківщині показник летальності з діагнозом COVID-19 менший, ніж середній по Україні — 2,25% проти 2,6% на 100 тис. населення.

"Проте, якщо порівняти кількість померлих між двома тижнями 2022 року, ми маємо ріст у два рази. 38 летальних випадків проти 19 за попередній тиждень", — розповідає головний санітарний лікар області.

Йде циркуляція "Омікрону"

"Ми говоримо про те, що домінуючий штам "Дельта", який був донедавна на Прикарпатті, вже зараз якоюсь мірою вирівнявся зі штамом "Омікрон". Можливо, зараз — трохи більша циркуляція "Омікрону", бо він дає високу контагіозність. Не можна стверджувати, що у всіх 100% хворих діагностується "Омікрон", але можна говорити про те, що йде переважна циркуляція "Омікрону". При ураженні цим штамом госпіталізація нижча, ніж від "Дельти", — розповідає Руслан Савчук.

Симптоми штаму "Омікрон"

За словами головного санітарного лікаря Івано-Франківської області, основними симптомами штаму "Омікрон" є сильний нежить, головний біль, часте чхання, біль у горлі, втома, а також — кашель, лихоманка, втрата або спотворення нюху і смаку.

"Те, що ми бачимо за клінічними симптомами, госпіталізаціями, захворювання у людей зі штамом "Омікрон" проходить легше. Проте ми говоримо про завантаженість в лікарнях, бо люди вчасно не звертаються, чекають важчого перебігу. І стає надто пізно — пацієнт потребує кисневої терапії. Все-таки "Омікрон" — менш небезпечний для нашого організму", — каже Руслан Савчук.

Проблем з киснем не буде

Для хворих на COVID-19 у лікарнях Прикарпаття медики розгорнули 3 182 ліжка. За словами головного санітарного лікаря області, лікувальні заклади киснем забезпечені, проблем з постачанням кисню також не буде. На Івано-Франківщині найбільше завантажені пацієнтами з коронавірусною хворобою такі медзаклади: обласна клінічна інфекційна лікарня, Косівська центральна районна лікарня, обласний перинатальний центр, фтизіопульмонологічний центр, Галицька центральна районна лікарня і Долинська багатопрофільна лікарня.

"Усі інші медзаклади завантажені хворими на коронавірус в межах 20%-30%. В разі потреби, думаю, не буде проблеми, щоб ушпиталити людей в лікарні нашої області. Маршрути доставки пацієнтів у медзаклади відпрацьовані. Працівники екстреної медичної допомоги добре справляються", — каже Савчук.

Насамкінець головний санітарний лікар області закликав свідомо поставитися до обмежень "червоної" епідемічної зони, щоб запобігти масовій госпіталізації прикарпатців.

"Я прошу: обмежте контакти, носіть маски, мийте часто руки, дотримуйтеся дистанції й вакцинуйтеся, щоб зберегти своє життя", — сказав Руслан Савчук.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина переходить у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Через запровадження "червоної" карантинної зони з 24 січня учні 5-11 класів Івано-Франківської територіальної громади вчитимуться дистанційно. Дитсадки Івано-Франківської громади працюватимуть у звичному режимі.

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