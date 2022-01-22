Командувач ВМФ Німеччини заявив про "повагу до Путіна". МЗС відреагувало

Командувач Військово-морським флотом Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах зробив низку заяв, у яких висловив сумнів щодо можливості повернення Україні тимчасово окупованого Росією Криму й перспектив членства у НАТО, а також заявив, що президент РФ Путін "заслуговує на повагу". Міністерство закордонних справ України назвало слова Шенбаха "неприйнятними".

Віцеадмірал дозволив собі відповідні висловлювання на конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.

"Стосовно того, що сталося в Україні — Крим втрачений, і він ніколи не повернеться. Це факт", — сказав Шенбах.

Також він наголосив, що Україна не зможе долучитися до складу НАТО, оскільки частина її окупована російською армією. Віцеадмірал підкреслив, що це суперечить необхідним для вступу критеріям.

Окрім того, Шенбах висловився проти членства Грузії в Альянсі.

"Це не те саме, що з балтійськими державами, тому що вони були суверенними країнами до того, як Росія відступила від них", — сказав глава ВМС.

Водночас він висловився проти надання НАТО Росії право голосу. На думку віцеадмірала, російський президент прагне розколу Євросоюзу та "відновлення поваги". При цьому він зауважив, що Путін "ймовірно, навіть заслуговує" на неї.

"Росія — стара країна, Росія — важлива країна. Нам потрібна Росія. Це — велика країна, але ця країна не є демократією, на наш погляд", — сказав Шенбах.

Як відреагувало МЗС

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вважають висловлювання командувача Шенбаха "категорично неприйнятними".

"Кримський півострів може бути втрачений лише в уяві німецького віцеадмірала. Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість в протидії державі-агресору. У зв’язку з цим потребує роз’яснення з боку німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною Кримської платформи", — наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

Також у міністерстві зазначили, що були здивовані почути слова віцеадмірала про необхідність відновлення діалогу з Росією на тлі дій російського керівництва.

"Кількість жертв російської агресії вже перевищила 14 тисяч, а понад стотисячна армія Росії вишикувалася вздовж українського державного кордону, на Донбасі продовжують гинути люди від російських куль, а Крим перетворився на гетто прав людини та озброєний до зубів авіаносець, що становить загрозу усьому Чорноморському регіоні", — зауважили в МЗС.

У пресслужбі міністерства нагадали, що на території самої Німеччини російські спецслужби знищують політичних опонентів, проводять дезінформаційні кампанії та намагаються втручатися у внутрішні справи країни.

"Навіть намагання зрозуміти Путіна з боку командувача ВМС Німеччини повинно мати свої моральні, політичні та безпекові межі. У цьому випадку ці межі грубо порушені", — підкреслили у МЗС.

Відтак Міністерство закордонних справ вимагає публічного спростування висловлювань Шенбаха з боку уряду Німеччини, оскільки вони підважують суверенітет та територіальну цілісність України й підривають зусилля із деескалації безпекової ситуації в Європі.

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