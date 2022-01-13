У Черкасах знову шукають вибухівку у шести школах. Учнів евакуюють

У Черкасах 13 січня замінували шість шкіл. Учнів та працівників навчальних закладів евакуюють, повідомила Суспільному речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

Зі слів речниці, правоохоронці евакуюють дітей та персонал шкіл № 31, 5, 28, 15, 8 та 6. Також обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території.

"Слідом за повідомленням про замінування ТРЦ до поліції Черкас надійшла інформація, що у будівлях кількох шкіл знаходиться вибухівка", — зазначила Зоя Вовк.

Правоохоронці наразі шукають вибухонебезпечні речовини чи предмети. Триває перевірка, додала вона.

Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття у школах скасували та перевели дітей на дистанційне навчання:

"Сьогодні знову надійшла інформація про замінування. Наразі відбувається термінова евакуація працівників закладі освіти та учнів. Навчання буде продовжено в дистанційній формі", — зауважила Чубіна.

Як додала Зоя Вовк, інформацію зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення. За результатами перевірки їй буде надана правова кваліфікація. Всі обставини події встановлюються.

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