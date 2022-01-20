У Черкасах "замінували" два коледжі

20 січня "замінували" Черкаський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу та Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж.

Інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.

"20 січня надійшло повідомлення, аналогічне до попередніх, про "замінування" закладів", – зауважила речниця.

Наразі приміщення перевіряють вибухотехніки та кінологи, людей евакуюють.

Що відомо

Вперше у 2022 році в Черкасах повідомлення про "замінування" шкіл надійшло 12 січня. Перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.

У Черкасах 13 січня "замінували" торговельні центри, розповіла Суспільному речниця нацполіції Зоя Вовк. Зі слів речниці, правоохоронці вибухонебезпечних речовини чи предметів не знайшли

13 січня замінували шість шкіл, інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання.

14 січня до поліції знову надійшло анонімне повідомлення про "замінування" усіх шкіл. Учнів евакуювали, триває перевірка на вибухонебезпечні предмети.

Повідомлення до замінування надійшло також 17 січня.

18 січня надходило повідомлення про "замінування" Черкаського художньо-технічного коледжу, а 19 січня – про "замінування" цього ж закладу та двох гуртожитків.

20 січня школяр зі Сміли "замінував" школи в різних містах, бо хотів як у Черкасах перейти на дистанційне навчання.

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