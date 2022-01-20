З черкаського дитсадка госпіталізували дітей. Що сталось

Із черкаського дошкільного навчального закладу "Котигорошко" ушпиталили трьох дітей. Про це Суспільному повідомила головна санітарна лікарка області Людмила Кравченко.

За словами Людмили Кравченко, це сталось 18 січня. Як вона повідомила, попереднім діагнозом була гостра кишкова інфекція.

"Захворілі діти є вихованцями дошкільного навчального закладу № 65 «Котигорошко», що розташований по вулиці Хоменка, 16/1. Трьох хворих дітей госпіталізували до «Черкаської міської дитячої лікарні»", — розповіла медикиня.

Вона додала, що нині у закладі встановлюють причини спалаху інфекції та провели дезінфекцію.

Натомість у коментарі Суспільному заступниця мера Анастасія Чубіна розповіла, що про отруєння наразі мова не йде:

"Мова йде про ротавірусну інфекцію. Наразі діти перебувають на лікуванні в інфекційній лікарні до кінця тижня".

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також