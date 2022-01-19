Знайшли того, хто "замінував" школи в Смілі та Черкасах

Школяр "замінував" школи в різних містах, бо хотів як у Черкасах перейти на дистанційне навчання. Про це Суспільному повідомила речниця головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

За словами речниці, сьогодні, 19 січня, на "102" зателефонував чоловік та повідомив, що дві школи заміновано.

"В яких саме містах не уточнив й швидко кинув слухавку", – зазначила Зоя Вовк.

Поліцейські з'ясували, що школи з такими номерами є в Черкасах та у Смілі. Тому до чотирьох шкіл виїхали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи.

Фото Головного управління Нацполіції Черкаської області

"Учнів і персонал шкіл евакуювали, приміщення та територію довкола них оглянули. Вибухівки чи підозрілих предметів не виявили", – додала речниця.

Фото Головного управління Нацполіції Черкаської області

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Також встановили, хто повідомив про "замінування". Виявилося, що це дев'ятикласник смілянської школи.

Фото Головного управління Нацполіції Черкаської області

"Хлопець пояснив, що жартома зателефонував до поліції, аби і їхню школу, як у Черкасах, перевели на дистанційне навчання. Зараз із ним та його опікунами проводять роз'яснювальну роботу", – зауважила Зоя Вовк.

Також наразі правоохоронці продовжують роботу над тим, щоб з'ясувати, хто кілька днів поспіль "мінував" навчальні заклади Черкас.

Відео поліції Черкаської області:

Що відомо

Вперше у 2022 році в Черкасах повідомлення про "замінування" шкіл надійшло 12 січня. Перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.

У Черкасах 13 січня "замінували" торговельні центри, розповіла Суспільному речниця нацполіції Зоя Вовк. Зі слів речниці, правоохоронці вибухонебезпечних речовини чи предметів не знайшли

13 січня замінували шість шкіл, інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання.

14 січня до поліції знову надійшло анонімне повідомлення про "замінування" усіх шкіл. Учнів евакуювали, триває перевірка на вибухонебезпечні предмети.

Повідомлення до замінування надійшло також 17 січня.

18 січня надходило повідомлення про "замінування" Черкаського художньо-технічного коледжу, а 19 січня – про "замінування" цього ж закладу та двох гуртожитків.

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