Іспанський військовий корабель прямує до Чорного моря

Корабель іспанських ВМС долучиться до сил НАТО у Середземному та Чорному морях.

Про це повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес 20 січня.

Згідно з повідомленням, іспанський тральщик вже рухається в напрямку Середземного та Чорного морів. За кілька днів очікується, що з іспанського порту в тому ж напрямку вийде фрегат іспанських ВМС.

Крім цього, Іспанія розглядає можливість надіслати військові літаки до Болгарії.

"Росія не може наказувати жодній країні, що їй робити, тож НАТО захищатиме суверенітет будь-якої країни, яка може чи хоче вступити в НАТО", — заявила Роблес.

Крім цього, міністерка додала, що Іспанія виступає за виключно мирний варіант розв’язання напруженості на українсько-російському кордоні.

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