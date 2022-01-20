США дали згоду на постачання Україні зброї з країн Балтії — Reuters

США дали згоду урядам Литви, Латвії та Естонії на постачання Україні зброї, яку виготовили у США. Про це із посиланням на власні джерела у державному департаменті США пише Reuters.

“Держдеп США дозволив Литви, Латвії та Естонії надіслати вироблені у США ракети та іншу зброю Україні”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за чинними умовами контролю за обігом виробленої у США зброї, держави мусять отримати погодження Держдепу перед передачею обладнання третій стороні.

Відмічається, погодження передачі озброєння дозволить Естонії передати України протитанкові системи “Джавелін”, а Литва зможе надіслати ракети “Стінгер”.

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