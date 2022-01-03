Лідери країн-учасниць так званого "ядерного клубу" США, Великої Британії, Франції, Китаю та Росії 3 січня виступили зі спільною заявою щодо запобігання ядерній війні та недопущення гонки озброєнь.

Відповідна заява оприлюднена за сайтах лідерів держав-підписантів, зокрема, на сайті Білого дому.

У ній підписанти заявили, що вважають своєю першочерговою відповідальністю недопущення війни між державами, які мають ядерну зброю, та зниження стратегічних ризиків.

"Ми підтверджуємо, що ядерну війну не можна виграти й ніколи не можна вести. Оскільки застосування ядерної зброї матиме далекосяжні наслідки", — йдеться в заяві.

Представники країн переконані, що ядерна зброя має служити лише оборонним цілям, стримувати агресію і запобігати війні, а подальшому поширенню такої зброї необхідно запобігти. Також вони підкреслили важливість дотримання двосторонніх і багатосторонніх угод щодо нерозповсюдження, роззброєння та контролю озброєнь, у тому числі наголосили на дотриманні зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Ми підтверджуємо, що жодне з наших ядерних озброєнь не націлене одне на одну або на будь-яку іншу державу. Ми підкреслюємо наше бажання співпрацювати з усіма державами для створення середовища безпеки, більш сприятливого для прогресу в роззброєнні з кінцевою метою світу без ядерної зброї з безпекою для всіх", — йдеться у заяві Білого дому.

Лідери країн запевнили, що й надалі будуть займатися пошуком двосторонніх та багатосторонніх дипломатичних підходів, щоб уникати військової конфронтації, зміцнювати стабільність та запобігати гонці озброєнь, яка "нікому не принесе вигоди й стане загрозою для всіх".

Що відомо

13 грудня 2021 року заступник міністра закордонних справ РФ Серій Рябков заявив, що Росія може "бути змушена" розмістити на європейських територіях ядерні ракети середньої дальності, якщо Захід не погодиться приєднатися до мораторію на розміщення такої зброї у Європі.

У жовтні 2021 року лідери США, Німеччини, Франції та Великої Британії закликали президента Ірану Ібрагіма Раісі найближчим часом повернутися до ядерної угоди , щоб уникнути "небезпечної ескалації".

, щоб уникнути "небезпечної ескалації". У статті для видання Foreign Affairs, опублікованої 2 серпня 2021 року, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звинуватив Росію в розміщенні ядерної та іншої зброї в окупованому Росією Криму.

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