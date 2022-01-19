Від старту програми “єПідтримка” “тисячу за вакцинацію” від держави отримали понад 7 мільйонів людей. Це близько половини тих, хто вже пройшов повний курс вакцинації. Про це повідомив на брифінгу в Кабміні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“7,3 мільйона українців отримали послугу “єПідтримка. І більше 8 мільйонів українців згенерували віртуальні картки. Тобто потенційно в найближчий час ще один мільйон українців зможуть отримати послугу”, — сказав міністр.

За словами Федорова, нині до "Дії" інтегровані 9 банків.

“Інтеграція банків продовжує відбуватися. Найпопулярніші всі банки на сьогодні вже всі працюють”, — пояснив він.

Загалом на картки українців надійшло понад 7 мільярдів гривень, розповів заступник міністра економіки Олександр Грибан. За його словами, півтора мільярда з цих семи українці вже витратили.

За цей місяць найчастіше витрачали гроші на купівлю книжок, поінформував заступник міністра. На книжки було витрачено 33% коштів. На квитки до кінотеатрів — 27% коштів. На книжкові магазини українці вже витратили 502 мільйони гривень. На кінотеатри 404 мільйони гривень. Театри, концерти та розважальні послуги — 194 мільйони гривень. Залізничні та пасажирські перевезення — 180 мільйонів гривень. На спорт — 145 мільйонів гривень.

“Рівно місяць, як стартувала програма є-підтримка. Ця програма перш за все покликана до стимулювання людей до вакцинації, але з іншого боку паралельно вона стимулює ті галузі економіки, які найбільше постраждали від карантинних обмежень”, — сказав Грибан.

Що відомо

15 листопада президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень.

Держава виділила близько 8 мільярдів гривень на підтримку населення під час карантину. Зеленський підписав відповідний закон 8 грудня.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисячі гривень щепленим громадянам і не просить їх надіслати контактні дані.

Президент Володимир Зеленський на нараді 10 січня доручив уряду розробити механізм виплати тисячі гривень за повну вакцинацію проти COVID-19 неповнолітнім.

Повністю вакциновані українці віком від 60 років зможуть витратити тисячу гривень у межах програми “єПідтримка” на придбання лікарських засобів з 24 січня.

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