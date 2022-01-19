Повністю вакциновані українці віком від 60 років зможуть витратити тисячу гривень у межах програми “єПідтримка” на придбання лікарських засобів з 24 січня. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 19 січня.

На засіданні уряд ухвалив постанову, яка розширює дію програми "єПідтримка" на лікарські засоби.

“Уряд надав можливість людям віком від 60 років спрямувати кошти за отримання базового курсу щеплень від коронавірусної хвороби на придбання ліків. Саме ця вікова категорія є групою ризику та має супутні хронічні захворювання, які потребують придбання додаткових лікарських засобів. Тепер їх можна придбати за рахунок коштів "єПідтримки”, – сказав Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як пояснили в уряді, українці віком 60+ зможуть придбати за кошти програми "єПідтримка" ліки в аптечних закладах та інтернет-аптеках.

"Не тільки у фізичних аптечних пунктах і в мережах, а також онлайн на сайтах. Використовуючи певні доставки. Тому що це також важливо під час пандемії. Мінімально контактувати з іншими людьми”, — розповів на брифінгу після засідання уряду міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Федорова, щоб скористатися послугою, не потрібно генерувати нові віртуальні картки.

“Якщо ви підпадає під всі критерії і вже можете використовувати з понеділка (24 січня — ред.) картку для покупки товарів в аптеках, але ви згенерували цю картку раніше — ви можете використовувати її. Не потрібно нічого нового генерувати”, — пояснив міністр.

Пояснюючи, як аптечній мережі приєднатися до програми “єПідтримка”, Федоров розповів, що отримати оплату може будь-яка мережа, в якої є вже налаштований термінал і яка здійснює свою діяльність згідно з зареєстрованими мсс-кодами.

“Це такий код, який генерується і свідчить про певну діяльність компанії, організації. Всі аптеки, які до цього працювали, в яких є термінали, які продавали офлайн і онлайн — вони вже автоматично підключаються з понеділка і приєднаються до програми “єПідтримка”, — сказав міністр.

Купити можна буде будь-які лікарські засоби, дозволені для застосування в Україні, як за рецептом лікаря, так і без нього.

За інформацією Міністерства економіки, банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. Коли саме вона оформила картку – неважливо, головне, щоб на момент купівлі ліків їй вже виповнилося 60 років, пояснив на брифінгу заступник міністра економіки Олександр Грибан.

За його словами, за кошти програми можна буде придбати виключно лікарські засоби, а не будь-які товари, що реалізуються в аптеці. Наприклад, не можна буде купити дієтичні добавки, а також косметичні засоби чи медичні прилади, як-от апарати для вимірювання тиску або інгалятори.

За словами Грибана, станом на 19 січня отримано близько 930 тисяч заявок від вікової категорії 60+.

“Всього у нас близько 3,5 млн провакцинованих людей 60+. Тобто, на сьогодні вже отримати близько 25% заявок”, — сказав посадовець.

Урядовці нагадали, що кошти за програмою надаються на чотири місяці з моменту їх отримання.

Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме один рік, до 18 грудня 2022 року. Вона буде реалізовуватися в декілька етапів. На першому етапі реалізується програма через додаток “Дія”. На другому етапі обіцяють запропонувати альтернативний офлайн механізм.

Що відомо

15 листопада президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень.

Держава виділила близько 8 мільярдів гривень на підтримку населення під час карантину. Зеленський підписав відповідний закон 8 грудня.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисячі гривень щепленим громадянам і не просить їх надіслати контактні дані.

Президент Володимир Зеленський на нараді 10 січня доручив уряду розробити механізм виплати тисячі гривень за повну вакцинацію проти COVID-19 неповнолітнім

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