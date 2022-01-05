Під приводом отримання 1000 гривень за вакцинацію від коронавірусної інфекції шахраї зняли з банківської картки жительки Хмельниччини понад 32 тисячі гривень.
Про це повідомила начальниця сектору комунікації Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега.
За її інформацією, 46-річна шепетівчанка отримала СМС-повідомлення на телефон про доступні виплати за вакцинацію.
"Жінка перейшла за посиланням на фіктивний сайт та заповнила спеціальну форму, де вказала всі особисті дані. Після цього з її карткового рахунку зникло більш як 32 тисячі гривень", – повідомила Інна Глега.
Наразі за даним фактом поліцейські проводять перевірку і закликають громадян не реагувати на подібні повідомлення.
"Картку "єПідтримка" можна оформити тільки в офіційному додатку вашого банку, який автоматично переводить у додаток "Дія". Усі повідомлення надходять тільки у цих додатках, а не безпосередньо на телефон", – зазначила правоохоронниця.
Інна Глега додала, що в області зафіксовано перше шахрайство, пов’язане з виплатами за вакцинацію.
Що відомо
- 15 листопада 2021-го президент Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень.
- Держава виділила близько 8 мільярдів гривень на підтримку населення під час карантину. Зеленський підписав відповідний закон 8 грудня.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисячі гривень щепленим громадянам і не просить їх надіслати контактні дані.
- Більшість опитаних українців сказали, що витратять або вже витратили тисячу гривень за повну вакцинацію проти коронавірусу на придбання книг, похід в кіно та залізничні квитки.є