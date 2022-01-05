Під приводом отримання 1000 гривень за вакцинацію від коронавірусної інфекції шахраї зняли з банківської картки жительки Хмельниччини понад 32 тисячі гривень.

Про це повідомила начальниця сектору комунікації Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега.

За її інформацією, 46-річна шепетівчанка отримала СМС-повідомлення на телефон про доступні виплати за вакцинацію.

"Жінка перейшла за посиланням на фіктивний сайт та заповнила спеціальну форму, де вказала всі особисті дані. Після цього з її карткового рахунку зникло більш як 32 тисячі гривень", – повідомила Інна Глега.

Наразі за даним фактом поліцейські проводять перевірку і закликають громадян не реагувати на подібні повідомлення.

"Картку "єПідтримка" можна оформити тільки в офіційному додатку вашого банку, який автоматично переводить у додаток "Дія". Усі повідомлення надходять тільки у цих додатках, а не безпосередньо на телефон", – зазначила правоохоронниця.

Інна Глега додала, що в області зафіксовано перше шахрайство, пов’язане з виплатами за вакцинацію.

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