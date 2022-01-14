Як "ковідна тисяча" активізувала інтерес до читання. Розповідають експерти

Українці витратили понад 1 млрд гривень за три тижні дії програми єПідтримка . Загалом виплачено майже 6,4 млрд гривень. Найбільше, 361 мільйон гривень, українці витратили на книжки.

На що українці витрачають "тисячу за вакцинацію", як працює програма єПідтримка та як вона активізувала інтерес до читання і чому серед купівельних пріоритетів лідирують книжки — ефірі радіо "Культура" розповіли директорка Українського інституту книги Олександра Коваль та економіст Василь Поворозник.

Чому українці обирали купувати саме книжки

"Свято Миколая, Новий рік, Різдво – це традиційний час для книжкових подарунків. Мені дуже сподобалось, як розумно і професійно підійшли до цього українські видавці та книгарні. Вони значно полегшили вибір покупцям, створивши набори книг, на як можна було витратити 1000 гривень. Це були комплекти книжок на будь-який смак. Також були додаткові бонуси, знижки, безкоштовна доставка. Це дуже добре вплинуло на те, що українці легко і безпроблемно витратили свою 1000 гривень саме на книжки", — розповіла Олександра Коваль.

Зокрема, за її словами, наразі в Україні бум на історичну літературу — нон-фікшн та історичні романи.

Як відзначив Поворозник, у переліку того, на що можна витратити тисяч за програмою тільки один вид товарів — книжки. Решта — такі кінотеатри, перевезення, спорт — це все послуги, якими можна скористатися один раз або протягом місяця.

"Кінотеатри, театри, спортивні заклади не є доступними для всіх жителів України, у невеликих райцентрах чи селах їх може просто не бути, а книжка доступна для всіх. Її можна залишити, подарувати. Це якраз були новорічні свята, а книжка і справді залишається хорошим подарунком, тому не дивно, що саме книжки стали найбільш популярними серед громадян у справі витрачання "ковідної тисячі", — зазначив він.

На думку економіста, тенденція продовжиться і книжки і надалі залишаться на першому місці. Наразі в країні обидві дози вакцини отримали понад 14 мільйонів українців, а в бюджеті на цей рік передбачено близько 10 млрд гривень на єПідтримку.

"Безумовно, це сприятиме розвитку українського книговидавництва. Видавці конкурують за гроші читачів, пропонують різні програми. Це не найгірший спосіб витрачання "ковідної тисячі". Я свою тисячу теж витратив на книги – нон-фікшн та художні книги, але вони ще не дійшли до мене поштою", — додав Поворозник.

Що відомо

Понад 6,7 млн українців станом на 10 січня подали заявки в “Дії” на отримання “тисячі гривень за вакцинацію” з початку запуску програми єПідтримка. За три тижні дії програми громадянам вже виплатили майже 6,4 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки. Понад 1 млрд гривень із отриманих коштів українці вже витратили, зазначили у міністерстві.

15 листопада президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень.

Держава виділить близько 8 мільярдів гривень на підтримку населення під час карантину. Зеленський підписав відповідний закон 8 грудня.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисячі гривень щепленим громадянам і не просить їх надіслати контактні дані.

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