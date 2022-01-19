Термін дії COVID-сертифіката скоротили до 270 днів — КМУ

Термін дії COVID-сертифіката в Україні скоротили з 365 днів до 270 днів. Відтепер вакцинація бустерною дозою вакцини подовжуватиме дію COVID-сертифікату на 270 днів.

Таке рішення прийняв Кабінет міністрів України 19 січня під час свого засідання.

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