Термін дії COVID-сертифіката скоротили до 270 днів — КМУ

Термін дії COVID-сертифіката в Україні скоротили з 365 днів до 270 днів. Відтепер вакцинація бустерною дозою вакцини подовжуватиме дію COVID-сертифікату на 270 днів.
Таке рішення прийняв Кабінет міністрів України 19 січня під час свого засідання.
Що відомо
- Станом на 19 січня В Україні зафіксовано майже 13 тисяч хворих на COVID-19. Найбільший показник від початку року
- Станом на 18 січня в Україні підтвердили 8558 нових випадків захворювання на коронавірус, з них 1125 пацієнтів госпіталізовано. Від ускладнення захворювання померли 188 людей. Понад 80 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу.
- Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.
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