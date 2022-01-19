Уряд США передав Україні ще майже 1 мільйон доз вакцин Pfizer проти коронавірусної інфекції COVID-19 — партії вакцин вже прибули у Київ, повідомило посольство США в Україні.

"Ця постача ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX є частиною глобальної допомоги у забезпеченні українців важливим захистом від хвороби, особливо під час поширення варіанту Omicron", — ідеться у повідомленні.

В кінці 2021 року МОЗ повідомило про домовленість щодо закупівлі 25 млн доз вакцини Pfizer та 6,5 млн доз вакцини CoronaVac у 2022 році. Попередньо, очікувалося ще близько 10 млн доз за програмою COVAX.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

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