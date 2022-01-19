Уряд США передав Україні ще майже 1 мільйон доз вакцин Pfizer проти коронавірусної інфекції COVID-19 — партії вакцин вже прибули у Київ, повідомило посольство США в Україні.
"Ця постача ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX є частиною глобальної допомоги у забезпеченні українців важливим захистом від хвороби, особливо під час поширення варіанту Omicron", — ідеться у повідомленні.
- В кінці 2021 року МОЗ повідомило про домовленість щодо закупівлі 25 млн доз вакцини Pfizer та 6,5 млн доз вакцини CoronaVac у 2022 році. Попередньо, очікувалося ще близько 10 млн доз за програмою COVAX.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.
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