Можливий дозвіл на розміщення ядерних та звичайних російських озброєнь в Білорусі становить загрозу для Європейської безпеки на яку можливо доведеться реагувати. Російське переміщення військ до Білорусі в умовах напруженості на українсько-російському кордоні може означати бажання використати цю країну для нападу на Україну з півночі.

Про це йшлося в заяві Державного Департаменту Сполучених Штатів під час телеконференції з журналістами 18 січня.

Державний Департамент вважає, що переміщення російських військ до Білорусі під приводом навчань та майбутній референдум щодо змін до конституції Білорусі є пов’язаними подіями. Державний Департамент припускає, що після референдуму Росія зможе залишити свої військові сили на території Білорусі, а також розмістити там свою ядерну зброю.

"Це (розміщення ядерної зброї – ред.) було б серйозною зміною для Білорусі, і такий крок представляв би виклик європейській безпеці на які можливо потрібно було б реагувати", – заявили в Державному Департаменті.

В умовах посиленої загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розміщення російських сил вздовж білорусько-українського кордону становить додаткову небезпеку. А переміщення ядерної зброї ближче до кордонів ЄС та країн-членів НАТО можливо вимагатиме міжнародної реакції.

У Державному Департаменті відмічають відхід політики Білорусі від позицій нейтральності.

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