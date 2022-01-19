Можливий дозвіл на розміщення ядерних та звичайних російських озброєнь в Білорусі становить загрозу для Європейської безпеки на яку можливо доведеться реагувати. Російське переміщення військ до Білорусі в умовах напруженості на українсько-російському кордоні може означати бажання використати цю країну для нападу на Україну з півночі.
Про це йшлося в заяві Державного Департаменту Сполучених Штатів під час телеконференції з журналістами 18 січня.
Державний Департамент вважає, що переміщення російських військ до Білорусі під приводом навчань та майбутній референдум щодо змін до конституції Білорусі є пов’язаними подіями. Державний Департамент припускає, що після референдуму Росія зможе залишити свої військові сили на території Білорусі, а також розмістити там свою ядерну зброю.
"Це (розміщення ядерної зброї – ред.) було б серйозною зміною для Білорусі, і такий крок представляв би виклик європейській безпеці на які можливо потрібно було б реагувати", – заявили в Державному Департаменті.
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В умовах посиленої загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розміщення російських сил вздовж білорусько-українського кордону становить додаткову небезпеку. А переміщення ядерної зброї ближче до кордонів ЄС та країн-членів НАТО можливо вимагатиме міжнародної реакції.
У Державному Департаменті відмічають відхід політики Білорусі від позицій нейтральності.
Що відомо
- Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.
- 14 січня Україна запропонувала Сполученим Штатам провести тристоронню зустріч за участі президентів України, США та Росії.
- У грудні 2021 року Зеленський зазначив, що наразі обговорюються "різні формати зустрічей" для вирішення війни на Донбасі. Він сказав, що готовий зустрітися з представниками Росії "в будь-якому форматі". У разі необхідності Зеленський буде напряму телефонувати Володимиру Путіну, але зараз розмову не ініціює жодна зі сторін.
- Увечері 9 грудня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Сталося це через два дні після онлайнової зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Зеленський і Байден обговорили врегулювання ситуації на Донбасі, питання членства України в НАТО, а також "Північний потік-2".
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- У ці дні відбувається низка зустрічей представників України, РФ, НАТО і США, на тлі численних повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною. У Женеві 10 січня завершилися перемовини між делегаціями США та Росії щодо стратегічної стабільності, зокрема так званих гарантій безпеки, запропонованих Москвою. 12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО, а 13-го — обговорення в межах ради постійних представників ОБСЄ.
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