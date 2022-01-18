Візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до України 19 січня пов’язаний із протидією російської агресії, а не ситуацією із п’ятим президентом Петром Порошенком. Але тема суду над ним, імовірно, буде порушуватися під час переговорів.

Таку думку Суспільному висловив директор Центру міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик.

"Я не думаю, що Блінкен прилітає, щоб урятувати Порошенка. Але один із сигналів з боку Вашингтона буде такий: припиніть робити цей безлад у країні. Верховенство права — це важливо, якщо людина порушила закон — він чи вона мають відповідати. Але зараз у вас (в Україні — ред.) надзвичайна ситуація, потрібна консолідація всього суспільства й політичних сил", — зазначив експерт.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 19 січня повинен обрати запобіжний захід Петру Порошенку у справі про торгівля вугіллям із окупованим Донбасом у 2014-15 роках. Прокуратура просить взяти Порошенка під варту з альтернативою застави в мільярд гривень.

Дубовик також наголосив, що візит Блінкена до Києва не був анонсований завчасно. "В останні дні, я думаю, тут буде зорганізована постійна варта із високоповажних західних політиків в Україну. Можливо, це стримає Росію, якщо вони справді надумали атакувати", — вважає він.

Відповідно до повідомлення Держдепу, Ентоні Блінкен 19 січня відвідає Київ, де планує зустрітися із президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Після цього 20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де зустрінеться із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

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Що відомо

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

У грудні 2021 року Зеленський зазначив, що наразі обговорюються "різні формати зустрічей" для вирішення війни на Донбасі. Він сказав, що готовий зустрітися з представниками Росії "в будь-якому форматі". У разі необхідності Зеленський буде напряму телефонувати Володимиру Путіну, але зараз розмову не ініціює жодна зі сторін.

14 січня стало відомо, що Україна запропонувала Сполученим Штатам провести тристоронню зустріч за участі президентів України, США та Росії. На це прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі.

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