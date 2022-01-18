Блінкен терміново відвідає Україну — Держдеп

Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня відвідає Україну на тлі ситуації із накопиченням поблизу українського кордону російських військ та техніки.

Про це 18 січня Суспільному повідомили у пресслужбі Державного департаменту США.

"Державний секретар Ентоні Блінкен відвідає Київ та Берлін 18-20 січня 2022 року. Поїздка відбудеться вслід за великою дипломатичною роботою спільно із нашими європейськими союзниками та партнерами щодо єдиного підходу до усунення загрози, яку Росія становить для України", — розповіли у відомстві.

У Держдепі зазначили, що 19 січня Блінкен планує зустрітися із президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Держсекретар також зустрінеться зі співробітниками посольства США та їхніми родинами, щоб повідомити про плани на випадок непередбачених обставин, якщо Росія вирішить продовжити ескалацію конфлікту", — додали у пресслужбі установи.

Після цього 20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де зустрінеться із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, щоб обговорити дипломатичні відносини з Росією та спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України. Зокрема, США та Німеччина говоритимуть про готовність союзників і партнерів вжити щодо Росії санкції, які спричинять "серйозні наслідки та серйозні економічні втрати".

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