Блінкен терміново відвідає Україну — Держдеп

Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня відвідає Україну на тлі ситуації із накопиченням поблизу українського кордону російських військ та техніки.
Про це 18 січня Суспільному повідомили у пресслужбі Державного департаменту США.
"Державний секретар Ентоні Блінкен відвідає Київ та Берлін 18-20 січня 2022 року. Поїздка відбудеться вслід за великою дипломатичною роботою спільно із нашими європейськими союзниками та партнерами щодо єдиного підходу до усунення загрози, яку Росія становить для України", — розповіли у відомстві.
У Держдепі зазначили, що 19 січня Блінкен планує зустрітися із президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
"Держсекретар також зустрінеться зі співробітниками посольства США та їхніми родинами, щоб повідомити про плани на випадок непередбачених обставин, якщо Росія вирішить продовжити ескалацію конфлікту", — додали у пресслужбі установи.
Після цього 20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де зустрінеться із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, щоб обговорити дипломатичні відносини з Росією та спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України. Зокрема, США та Німеччина говоритимуть про готовність союзників і партнерів вжити щодо Росії санкції, які спричинять "серйозні наслідки та серйозні економічні втрати".
Що відомо
- Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.
- 14 січня Україна запропонувала Сполученим Штатам провести тристоронню зустріч за участі президентів України, США та Росії.
- У грудні 2021 року Зеленський зазначив, що наразі обговорюються "різні формати зустрічей" для вирішення війни на Донбасі. Він сказав, що готовий зустрітися з представниками Росії "в будь-якому форматі". У разі необхідності Зеленський буде напряму телефонувати Володимиру Путіну, але зараз розмову не ініціює жодна зі сторін.
- Увечері 9 грудня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Сталося це через два дні після онлайнової зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Зеленський і Байден обговорили врегулювання ситуації на Донбасі, питання членства України в НАТО, а також "Північний потік-2".
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
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