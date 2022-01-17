Під час судового засідання у "вугільній справі" народний депутат і п’ятий президент Петро Порошенко зажадав "розслідування провокації" із замовленням для нього безоплатного адвоката. Державне бюро розслідувань стверджує, що воно до цього не причетне.

На засідання прийшов адвокат безоплатної правової допомоги Богдан Глядик, якого держава нібито надала Порошенку. Той заявив, що вважає це незаконним: "Я не потребую послуг безкоштовного адвоката і вимагаю розслідування цієї провокації".

Водночас в ДБР заявили, що не надавали Порошенкові адвоката.

"Інформація щодо залучення працівниками ДБР такого адвоката є неправдивою та не відповідає дійсності. Наразі встановлюються усі обставини розповсюдження цієї інформації, після чого буде надана правова оцінка таким діям", — повідомилапресслужба ДБР.

А проте, у коментарі LB.ua Богдан Глядик стверджує, що саме Держбюро розслідувань звернулося до Центру безоплатної правової допомоги. Він каже, що його викликали в аеропорт, де приземлився літак із Порошенком.

"Порошенка планували затримати саме в аеропорті. Бо я отримав доручення на надання безоплатної правової допомоги особі, яка вважається затриманою. Тобто він мав бути вже затриманим. Але щось пішло не так", — заявив адвокат.

Глядик сказав, що на уточнення уповноваженої особи йому так пояснили звернення по допомогу: "Мені пояснили дослівно: цей пасажир... планувалося його затримання, він був у розшуку, через те ми були змушені залучити такого захисника... Викликали мене на місце затримання — це аеропорт".

Суспільне намагається отримати коментар Богдана Глядика.

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Що відомо

У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля. За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.

підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля. За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень. П'ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко уранці 17 січня 2022-го прилетів з Варшави (Польща) до Києва. Літак, на якому летить Порошенко, приземлився в аеропорту "Київ" у Жулянах.

П'ятий президент прийшов на судове засідання в Печерському районному суді Києва, де йому мають обрати запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 1 мільярд гривень.

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