США стурбовані поведінкою Росії та готують жорсткі санкції — Квін

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін висловила стурбованість через присутність російських військ на кордонах України та попередила, що Вашингтон та Євросоюз готують жорсткі санкції проти РФ у разі вторгнення на українську територію.

Про це вона сказала у коментарі Суспільному.

"Росія нарощує війська на кордоні. Вони роблять сильні заяви, а також висувають вимоги у своїх документах. Тому ми стурбовані діями Росії та тим, що вони означають. Але ми сподіваємося, що зможемо працювати дипломатично, як повинні західні країни", — заявила Квін.

Вона вважає, що наразі зарано робити висновки щодо остаточних результатів нещодавніх перемовин з Росією, оскільки попереду — нові зустрічі. Також Тимчасова повірена у справах США заявила, що Вашингтон вважає санкції стримувальним механізмом.

"Ми готуємо санкції, і не лише у Сполучених Штатах, але й також в Європі та з іншими партнерами. Ми сказали, що санкції будуть жорсткими та матимуть дуже і дуже негативні наслідки для російської економіки. Але ми сподіваємося, що нам ніколи не доведеться їх запроваджувати", — сказала Квін.

При цьому американська дипломатка зауважила, що не готова розкривати деталі можливих антиросійських санкційних заходів.

Що відомо

15 січня заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати підготували 18 різних сценаріїв санкцій на випадок російського вторгнення на територію України.

У Женеві 10 січня завершилися перемовини між делегаціями США та Росії щодо стратегічної стабільності, зокрема так званих гарантій безпеки, запропонованих Москвою.

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. За підсумками чотиригодинного засідання Ради Росія-НАТО заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що деякі ключові російські пропозиції щодо так званих гарантій безпеки "є неприйнятними".

13 січня прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що під час переговорів з НАТО було "зафіксовано розбіжності", однак для продовження діалогу Москва хоче отримали конкретні відповіді щодо принципових питань, до яких входить і можливість вступу України в Альянс.

14 січня очільника Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна запропонувала США провести тристоронню зустріч за участі президентів України, США та Росії. Однак речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ не отримувала відповідних пропозицій.

США та НАТО висловили готовність провести нову зустріч з керівництвом Росії для обговорення безпекової ситуації навколо України.

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