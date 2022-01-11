Російська Федерація почала переміщення військових вертольотів до українських кордонів. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських чиновників. За даними видання, такий крок РФ може свідчити, що Москва продовжує планувати вторгнення в Україну.

The New York Times також відзначає, що попри прогнози американської розвідки щодо збільшення кількості військ РФ, впродовж останніх тижнів чисельність російських військ на кордоні з Україною залишалася незмінною. Згідно з оцінками американської влади, нині біля кордонів України перебуває 100 тисяч російських військовослужбовців, а також додаткова авіація.

“Ударні та транспортні гелікоптери, а також штурмові винищувачі були би важливою перевагою Росії, якби Путін вирішив вторгнутися в Україну“, — пише видання.

Американські чиновники заявили, за даними журналістів, що відносно м'яка зима не дозволила землі достатньо промерзнути, щоб по ній було легше перекидати військову техніку, тож влада РФ зсунула терміни можливого нападу на Україну ближче до весни. Путін може бути змушений відкласти наземний наступ до лютого, повідомили джерела The New York Times. При цьому влада США вважає, що Росія планує вторгнення до початку весни, поки земля не розмерзнеться і не ускладниться процес переміщення військового обладнання, відзначає видання.

За інформацією видання, адміністрація Байдена залучила метеорологів для вивчення можливої погоди в Україні найближчими тижнями.

За даними The New York Times, з 27 грудня літаки електронного прослуховування військово-повітряних сил США RC-135 Rivet Joint регулярно літають над Україною. Це дає змогу оперативникам американської розвідки прослуховувати повідомлення російських наземних командирів. Повітряні сили також керують літаками наземного спостереження E-8 JSTARS, щоб відстежувати нарощування російських військ і пересування сил, пише видання.

Як повідомив Суспільному речник Прикордонної служби України Андрій Демченко, поки що біля українських кордонів не зафіксовано такої російської техніки.

Що відомо

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

У відповідь США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі, під час якої американський лідер закликав Москву до деескалації напруженості з Україною. Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської Федерації".

Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

7 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує нарощувати військову потужність біля кордонів України.

У Женеві 10 січня завершилися перемовини між делегаціями США та Росії щодо стратегічної стабільності, зокрема так званих гарантій безпеки, запропонованих Москвою. Зустріч загалом тривала вісім годин.

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