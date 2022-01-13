На Донеччині та Луганщині COVID-19 підтвердили у 462 людей

Протягом 12 січня COVID-19 підтвердили у 354 жителів Донеччини та у 98 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 7 людей, на Луганщині – 2.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Минулої доби від коронавірусу одужали 275 хворих на Донеччині та 94 хворих на Луганщині.

12 січня щеплення від COVID-19 отримали 6021 житель Донеччини, з них першу дозу – 1958. На Луганщині вакцинувались 1605 людей, першу дозу отримали 544 людей.

Станом на ранок 13 січня Україні підтвердили 10 046 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих – 590 дитей та 255 медичних працівників.

Що відомо

Протягом 7 січня COVID-19 підтвердили у 36 жителів Донеччини та у 9 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли двоє людей.

Протягом 6 січня на Донеччині вакцинували першою дозою 1 184 людини, другу дозу отримали – 3 205. На Луганщині першою дозою вакцинували 299, другою – 1251.

За даними МОЗ, станом на 7 січня 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, повний курс вакцинації (отримали дві дози вакцини) пройшли 44,9% громадян.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ України погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.

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