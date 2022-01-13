На Вінниччині виявили 510 випадків COVID-19 за добу

На Вінниччині за минулу добу лабораторно підтвердили 510 нових випадків коронавірусу. Це на 75 більше, аніж напередодні. Одужали 441 пацієнт. Летальних випадків зафіксували 9. Такі дані МОЗ України станом на ранок 13 січня.

За весь час пандемії на Вінниччині:

захворіли – 115 025 людей;

одужали – 107 568 хворих;

летальних випадків – 3 220.

В Україні виявили 10 046 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 590, медпрацівників – 255). Летальних випадків – 191. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – понад 3,7 млн людей;

одужало – понад 3,5 млн хворих;

летальних випадків – 97 928;

проведено ПЛР-тестувань – понад 17 млн.

Що відомо

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

Читайте також

Коронавірус і туберкульоз мають схожі симптоми — МОЗ

В Україні змінили змішані схеми вакцинації проти COVID-19

Бустерна доза вакцини проти COVID-19. Як вона діє та чи захищає від "Омікрону"

Бустерну дозу вакцини проти коронавірусу дозволили робити всім українцям. Що варто знати

У ВООЗ назвали причину появи нових штамів коронавірусу

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.