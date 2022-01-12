Посольство спростувало свою заяву: Німеччина не спрощувала в'їзд для українців

Німеччина не знімала усіх обмежень для туристів з України, як про це раніше повідомило українське посольство у Берліні. Україна досі не входить до списку країн, щодо яких скасовано карантинні обмеження на в'їзд до ФРН.

У повідомленні посольства України в ФРН у Facebook сказано, що Україна досі не увійшла до "зеленого списку" країн, які можуть безперешкодно в’їжджати до Німеччини. При цьому раніше Україну виключили зі списку країн "підвищеного ризику" поширення COVID-19.

Раніше, 9 січня на сайті українського посольства було розміщено оголошення, що карантинні обмеження під час в’їзду до Німеччини скасовувалися для українських громадян. Згідно з оновленою інформацією від посольства, після отримання додаткових роз’яснень від німецьких державних інституцій стало зрозуміло, що деякі обмеження продовжують діяти.

Для повністю вакцинованих громадян України діють загальні правила в’їзду до ФРН.

Невакциновані громадяни України можуть в’їхати до ФРН лише за нагальної потреби, а також за умов надання негативного тесту на COVID-19 (ПЛР або антиген), зробленого не раніше 48 годин до поїздки або довідки про одужання.

Нагальні підстави для в’їзду до ФРН:

медичні працівники, дослідники в галузі охорони здоров’я та працівники по догляду за людьми похилого віку;

іноземні кваліфіковані працівники та висококваліфіковані працівники, працевлаштування яких є необхідним з економічної точки зору та чия робота не може бути відкладена чи виконана за кордоном;

персонал вантажного транспорту;

сезонні працівники, залучені до сільського господарства;

моряки з метою транзиту до порту відправлення судна або аеропорту з метою повернення в третю країну;

іноземні студенти, навчання яких не може здійснюватися повністю з-за кордону, а також стажисти та громадяни третіх країн, які виїжджають в країну для отримання кваліфікації, якщо навчання не може бути здійснено повністю з-за кордону;

члени родини, які прибувають у зв’язку з возз’єднанням сім’ї, а також виїжджають із невідкладних сімейних причин;

люди, які потребують міжнародного захисту або захисту з інших гуманітарних причин, у тому числі з переважних медичних причин;

дипломати, працівники міжнародних організацій, військовослужбовці та працівники гуманітарної допомоги під час виконання своєї роботи;

пізні переселенці;

пасажири, які їдуть транзитом через територію Німеччини;

особи, які їдуть на лікування.

Що відомо

У жовтні 2021 року уряд Німеччини вніс Україну до списку держав із високим рівнем зараження коронавірусом. До цього переліку також потрапили Латвія, Естонія, Ємен та Бруней.

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