Німеччина виключила Україну з переліку країн підвищеного ризику. Що це означає

Німеччина виключила Україну зі списку країн зони високого пандемічного ризику. Оновлений статус почне діяти з 9 січня, відповідно зміняться й правила в'їзду до країни.

Про це свідчить інформація, оприлюднена на сайті Інституту Роберта Коха.

З цих даних випливає, що Україна є єдиною країною, статус якої змінено. Україна перебувала у переліку країн високого ризику з 10 жовтня 2021 року. Відтоді в'їзд до Німеччини українцям дозволявся за наявності сертифіката повної вакцинації від COVID-19 визнаними в Європі препаратами. Повний список сертифікованих вакцин міститься на сайті Інституту імені Пауля Ейріха. Також подорожуючі, які протягом останніх 10 днів перебували в зоні підвищеного ризику або в зоні з різними штамами коронавірусу, повинні були перед прибуттям до Німеччини зареєструватися на спеціальному сайті та мати при собі підтвердження реєстрації при в’їзді.

Ті, хто мали право на в'їзд у ФРН, але не були повністю щеплені, мали пройти 10-денний карантин. Вийти з нього можна було лише через п'ять днів після приїзду за результатами негативного тесту.

Як повідомляє видання DW, зміна статусу України на практиці може означати, що в’їзд українців до Німеччини з опівночі 9 січня буде можливий вже не за спеціальними, а за загальними правилами. Тобто при в'їзді необхідно буде надати негативний тест на COVID-19 або сертифікат про повний курс щеплення чи довідку про одужання від хвороби, перенесеної протягом останніх пів року.

Тим часом влада Німеччини з 7 січня посилила карантинні правила всередині країни на тлі поширення варіанту коронавірусу "Омікрон". Зокрема, обмеження стосуються відвідування ресторанів, кафе та барів.

Що відомо

У жовтні 2021 року уряд Німеччини вніс Україну до списку держав із високим рівнем зараження коронавірусом. До цього переліку також потрапили Латвія, Естонія, Ємен та Бруней.

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